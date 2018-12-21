Рабинович: нужно отбросить распри и объединиться вокруг "Оппозиционной платформы - За життя"

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович призвал к объединению оппозиционных сил вокруг единой платформы

Политики должны отбросить распри и объединиться вокруг приоритетных целей "Оппозиционной платформы – За життя", чтобы сменить власть в стране. Об этом заявил народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович в социальной сети Facebook.

"Свежая социология показывает, что объединение оппозиционных сил вокруг единой платформы – залог будущего успеха для всех, кто ставит своей целью победу над вакханалией нынешней власти. Однако для еще более полной победы необходима наша максимальная сплоченность. Я призываю всех, кто разделяет наши ценности и стремится к тому же, к чему и мы – объединиться! Давайте оставим за скобками междоусобицу и распри, мелкие обиды и недопонимание, и объединимся ради сильной и независимой Украины!", – предложил парламентарий.

По его словам, чтобы "победить нынешнюю власть завтра, украинцам уже сегодня нужна сильная, сплоченная и единая оппозиция, ведь только объединив усилия вокруг главных целей, можно их выполнить".

"Мы, "Оппозиционная платформа – За життя", уверены, что главная цель, вокруг которой должна консолидироваться нынешняя оппозиция – установление немедленного и окончательного мира в Украине! Когда мы придем к власти, мы тут же инициируем переговоры на всех уровнях с целью скорейшего достижения мира – "ключи от мира" находятся именно в нашей партии... Смерти и кровопролитие должны быть немедленно прекращены!", – считает народный депутат.

Политик назвал и вторую цель, которая объединяет сторонников платформы, – сильная экономика.

"У нас есть конкретный план, как достичь экономического роста. Для этого мы вернем все недра в собственность государства, реприватизируем стратегические предприятия, остановим разбазаривание украинской земли и создадим земельный банк. Мы приглашаем все оппозиционные политсилы объединяться и совместно с нами реализовывать этот план после выборов!", – считает Рабинович.

Лидер "Оппозиционной платформы – За життя" назвал и третью цель – необходимо "восстановить целостность общества".

"Сегодня нас пытаются разделить и разобщить в языковом вопросе, заткнуть рот правдивым телеканалам, ущемить в основных правах человека. На этой почве в стране поднимает голову фашизм, он уже на наших улицах! Объединившись и победив на выборах, мы пресечем попытки фашистского реванша в Украине и восстановим целостность общества. Еще раз подчеркну: мы сможем достичь наших главных стратегических целей, только если объединимся вокруг них. Нам не нужно говорить о том, что нас разъединяет. Сейчас есть дела более важные – нужно спасать страну! И наша платформа готова принять всех, кто готов вместе с нами спасать Украину. А внутренние распри давайте оставим на потом – сейчас не до этого. Наши двери открыты для каждого!", – резюмировал Рабинович.