Рабінович: треба домовлятися з усіма заради майбутнього країни

Рабінович закликав домовлятися з усіма "ключовими людьми"

Для того, чтобы построить великую Украину, нужно даже вопреки своим личным предпочтениям садиться и договариваться со всеми ключевыми людьми. Такое мнение высказал народный депутат, глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Люди в Украине потеряли надежду, и именно потому мы терпим то, что творит с нами эта власть. Но когда кто-то говорит о реванше, я отвечаю: я считаю, что нашей стране больше реваншей не нужно. Мы не выдержим больше войны с очередными "попередниками". Зачем нам это? Нам надо подвести итог. Я за то, чтобы мы перевернули страницу – и начали строить Украину", – заявил парламентарий.

По его мнению, нельзя допустить, чтобы страной продолжали править одни и те же люди.

"Я пока не могу убедить своих соратников, но я хотел бы, чтобы в нашу партию вступил целый ряд ключевых людей, которых я не люблю – из другого лагеря. Потому что для того, чтобы сшить страну, нам надо переступить через себя. Нам надо садиться и разговаривать со всеми. Мы все дети одной страны, хоть мы и разные. Давайте вместе сядем, разберемся. Поймем, что у нас который год у власти одни и те же морды, и что эту ситуацию надо менять", – отметил политик.

Он напомнил, что, несмотря на давление со стороны власти, ни разу не пошел против своей совести и не нарушил данных избирателям обещаний.

"Я за четыре года ни разу не проголосовал вопреки своим предвыборным обещаниям. Я не сломался, хотя на меня завели 12 уголовных дел – все они закончились ничем. Теперь власть хочет закрыть мою передачу. Наверное, раз власть меня боится, значит, они понимают, что я для них опасен, что я действительно могу вылечить нашу страну. Я шел в политику только для того, чтобы Украина была великой. И я уверен, что знаю, как этого достичь", – сказал Рабинович.