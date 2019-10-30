Рабінович: нова влада не знає, що робити з економікою і як керувати країною

Нова команда, що прийшла до влади не знає, що робити з економікою, як управляти країною, і нічого іншого не придумала, як в терміновому порядку виставити Україну на продаж. Впевненість у цьому висловив народний депутат України, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович.

"Продаж землі без проведення референдуму - це злочин проти українського народу. Якщо ми віримо, що розорені, злиденні українці можуть сьогодні купити свою землю, то це неправда. Рішення про продаж землі говорить про те, що Україна виставлена на продаж терміново! Нам кажуть: "Це вимога МВФ!". Та плювали ми на МВФ. Фонд завжди вимагає ухвалити такі вбивчі кроки, але члени делегації МВФ потім поїдуть, а ми залишимося і без землі, і без грошей", - заявив парламентарій в кулуарах Верховної Ради в середу, 30 жовтня.

Рабінович зізнався, що "по-людськи "слуг" може зрозуміти - продавши землю, один рочок вони зможуть трошки "пожирувати" і показати, що, мовляв, не все у нас погано...".

"Але хто купить цю землю? Спочатку влада нам говорила, що заборонить іноземцям купувати землю. Але потім дозволила скуповувати її компаніям з іноземними власниками. Так у нас і без цього всім володіють, виконують держзамовлення офшорні - іноземні компанії", - звернув увагу політик.

За словами Вадима Рабіновича, "продаж української землі - необхідність для тих, хто не розуміє, що робити з державою, як рятувати економіку".

"Вони обіцяють нам стати аграрною державою, а закінчиться це тим, що продадуть останнім і втечуть! Влада думає, що, маючи початкову підтримку, можна гратися без кінця, швидко продати землю. Цього не буде! Нагадаю, що я працюю "місцевої Вангою", і заявляю, що якщо більшість ухвалить законопроект про продаж землі в сесійний зал, то це закінчиться дуже погано", - попередив співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Вадим Рабінович прокоментував і ситуацію навколо створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року.

"Я став свідком ганьби партії "Слуга народу", яка не підтримала створення Тимчасової слідчої комісії щодо злочинів в Одесі 2 травня 2014 року. Думав, що депутати не будуть прогинатися під своїх кураторів, але зал просто не голосував...", - констатував парламентарій.

У зв'язку з цим співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" нагадав, що "Верховна Рада - це не місце для базарних торгів, це орган, де приймають закони, обговорюють їх і оцінюють ситуацію в нашій країні з парламентсько-президентською формою правління".

"Навіть закон "Про ТСК" валяється у президента, хоча за Конституцією він має його або підписати, або накласти вето. Навіщо їм ТСК, якщо в Раді сидять люди і тиснуть кнопочки? Вони не голосували сьогодні, тому що їм дали команду "кнопочки не натискати!". І я хочу, щоб сьогодні перед сном депутати поговорили зі своєю совістю, тому що та кількість голосів, яка дала «Слуга народу», мене шокувала".

Прокоментував народний депутат і ще одне вкрай важливе для України питання - питання тарифів. Рабінович звернув увагу на те, що "закон про зниження тарифів на газ для населення - це єдиний закон опозиції, який влада винесла в сесійний зал", і висловив нерозуміння, чому народні депутати говорять про що завгодно, тільки не про тарифи.

"Я розумів, що провладні фракції за нього не проголосують, тому що їм потрібно більше грошей викачати з українців за рахунок високих тарифів. Я взагалі не розумію, чому ми говоримо в парламенті про що завгодно, тільки не про тарифи! "Слуга народу" обіцяла їх знизити, але не робить цього, хоча це можна зробити прямо зараз. А все тому, що вони не хочуть зупинити потік прибутку десятки людей – адже вони вже в частці. Вже помінялися "смотрящі", ні в Одесі, ні в Харкові, ні в Києві злодіїв не садять, контрабанда не зупинена! Влада не буде знижувати тарифи, буде намагатися продати землю!..", - упевнений Вадим Рабінович.

Вся ця ситуація не залишає опозиції вибору - її представники знову починають кампанію, яка буде розповідати українцям, що ж насправді відбувається в країні.

"Я після виборів не ходив на телебачення - думав, що до влади прийшли люди, які зроблять "як треба". Але я помилявся. Сьогодні я остаточно зрозумів, що треба повертатися на телебачення, оскільки мирне співіснування з тими, хто продає землю, не знижує тарифи, не хоче розслідувати одеські злочин, вже неможливо. Потрібно говорити людям, що, наприклад, наша партія не ідеальна, але єдина, яка може навести порядок у цій країні. Ми не найрозумніші, але наші пропозиції - єдино працюють: мир, зниження тарифів, припинення цієї вакханалії. І перед тим, як будувати нову країну, потрібно підвести підсумки, сказати, хто вкрав всі наші багатства, обвалив гривню, вивозив наш бюджет. Зараз можна простежити всі транзакції, і я обов'язково з цим питанням буду звертатися до генерального прокурора. Більше того, я, а також міжнародні компанії готові надати інформацію про крадіжку грошей з бюджету. Упевнений, це допоможе повернути кошти в країну. Чому ж влада цим не займається?", - задався питанням Вадим Рабінович.

У завершенні співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" закликав: "Треба, нарешті, почати розводити війська, припиняти риторику ненависті в ЗМІ, карати тих, хто розпалює ненависть у суспільстві".

"Чому, коли умовний Харків не хоче жити в одній країні з умовним Львовом, то це вважається сепаратизмом, а коли Львів не хоче жити з Харковом - це нормально? Розведення військ з обох сторін - єдиний позитивний момент за останній час, але продавати при цьому землю і нищити український народ тарифами - це дурість. Загальна ситуація в країні катастрофічна!", - резюмував Рабінович.