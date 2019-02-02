Рабінович: незважаючи на обіцянки Гройсмана, тарифи продовжують зростати

Рабінович розкритикував рішення підвищити тарифи

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже два раза обещал, что тарифы больше повышать не будут, но при этом они продолжают расти. Об этом в прямом эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Я смотрю в это честное лицо Гройсмана и вспоминаю, что на глазах всей страны премьер-министр нашего государства сказал нам, первый раз повышая тарифы на 25%, что это будет последний раз. Он давал слово. Потом еще два раза давал честное слово, снова повышая. Зачем нам тогда платить? Премьер же уже давал обещания, что больше не повысит. Нужно либо доверять премьер-министру, либо же его менять", – считает парламентарий.

По его словам, власть "цинично подмяла" под себя Конституцию и закон, после чего делает в стране все, что хочет.

"Получается, что премьер-министр обманул украинцев, также перед Радой, в нарушение закона, он не отчитывается. Власть подмяла под себя Конституцию и закон. Но мы как-то все это терпим. И нам постоянно показывают рейтинги, где представители власти в лидерах. Как такое может быть? Дорогие украинцы, прозрейте, покажите на выборах, что вы недовольны этой властью, что вам надоело это терпеть. Сегодня вас убивают платежками, уничтожают медицину, обесценивают нашу гривну, разрушают экономику, вас лишили права на образование, на язык и на все остальное!", – заявил народный депутат.

Он уверен, что украинцы на выборах обязательно сменят нынешнюю "бездарную" власть.

"Мы с вами должны на выборах один раз выбрать тех, кто сможет системно развивать страну. То, что мы предлагаем, опирается на разум, стратегию, а не на эмоции и крики. Мы говорим о простых вещах, которые поддерживает весь мир. Поэтому нужна консолидация всех оппозиционных сил. Наши задачи – установить мир, остановить вакханалию и тупизм в экономике и определиться с планом развития страны. Это позволит нам максимально быстро вывести Украину в региональные лидеры", – резюмировал Рабинович.