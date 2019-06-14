Рабінович: націоналізація надр країни зменшить суму в платіжках українців

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович розповів, як знизити тарифи

Щоб знизити тарифи для населення в чотири рази, необхідно провести націоналізацію всіх надр країни. Про це заявив зробив народний депутат і голова Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, передає РБК-Україна.

"Націоналізація надр країни – це завдання №1 будь-якої влади. Ось це перше, на чому реально можна знизити тарифи в чотири рази. Всі українці, разом з бюджетними організаціями, споживають 15,4 млрд кубів газу. Таку ж кількість газу ми видобуваємо. Тому ціни в платіжках повинні бути щонайменше у чотири рази дешевші", – вважає парламентарій.

Крім того, він упевнений, що знизити тарифи також можна, почавши закупівлю енергоносіїв безпосередньо у РФ, а не через посередників, як це робиться зараз.

"Другий шлях – це сама покупка газу. Нам сказали, що ми дорого купуємо газ по тій причині, що країна "злізла з газової і нафтової голки Росії". Потім з'ясувалося, що це той самий газ, який йде з РФ, але купуємо ми його вже у Словаччині або Швейцарії", – зазначив політик.

На думку глави "Опозиційної платформи – За життя", представники НАК "Нафтогаз України" повинні були відразу ж укласти нову угоду з "Газпромом", як тільки стало відомо, що останні готові надати на блакитне паливо знижку 25%.

"Я кажу прагматично і жорстко: якщо нам запропонували в Пітері на економічному форумі знижку 25% на газ, то представники "Нафтогазу" повинні були одразу ж туди вилетіти і підписати з Міллером (Олексій Міллер – голова правління "Газпрому", – ред.) необхідні папери. Таким чином можна знизити тарифи на чверть для кожного українця. І я не розумію, чому вони цього не роблять і змушують нас переплачувати!", – підсумував Рабінович.