Рабінович: наша делегація на нормандській зустрічі повинна зробити все для миру в Україні

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

На думку Рабіновича, одне із важливих питань зустрічі - це обмін полоненими у форматі "всіх на всіх"

Українська сторона на майбутніх переговорах у нормандському форматі повинна зробити все, щоб встановити мир на вигідних для країни умовах. Таку думку висловив народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович в кулуарах Верховної ради.

"Наша політична сила повністю підтримує всі дії влади, спрямовані на встановлення миру в Україні. Ми вимагаємо від української делегації зробити все, щоб війна в нашій країні закінчилася. Також просимо їх не боятися страшилок про Мінські угоди, які розповідають в нашій країні, тому що всі домовленості підписувала не ця влада, але розсьорбувати потрібно Зеленському. Кричать зараз на керівництво нашої країни ті, хто підписував всі ці "формули Штайнмаєра" і "Мінськ-2". Я це теж не підписував, але зараз нам потрібен мир, і представники України в нормандському форматі зобов'язані зробити все, щоб її досягти", – закликав політик.

Він уточнив, що не може розголошувати деталі сьогоднішньої розмови з представниками влади та інших фракцій, груп, тому що витік інформації може зіграти на користь іншої сторони на переговорах.

"А це неправильно і непатріотично! Тут мова йде не про інтереси нашої партії, а про інтереси держави. Повірте, та позиція, яку зайняла наша делегація, ніякого відношення до здачі національних інтересів не має, ніяких "червоних ліній" влада не переступає, але готовність до компромісів я б оцінив "50 на 50". А ось ті, хто приніс війну в нашу країну, – і зараз кричать про здачу інтересів країни", – заявив нардеп.

Він вважає, що одне з важливих питань зустрічі – це обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", який повинен відбутися за будь-яких обставин. Співголова фракції закликав усіх політиків і суспільство підтримати українську делегацію у прагненні закінчити конфлікт на сході країни.

"Давайте не будемо тиснути на президента Зеленського. Я сподіваюся, що справжня його мета – встановлення миру. Давайте надамо йому в цьому максимальну підтримку для того, щоб він припинив війну в Україні на вигідних для нашої держави умовах. Наша фракція готова підтримувати владу в цих прагненнях", – резюмував Рабінович.