Рабінович: нам потрібна система, яка буде жорстко контролювати владу

В Україні потрібно впровадити систему управління державою, яка буде жорстко контролювати владу. Про це заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Ми не повинні думати, що прийде нова людина – і все в одну мить зміниться в країні. Це маячня! Можливо, буде якийсь більш порядний президент, але він не зможе один все це на собі нести. До нього прийдуть п'ять кумів, а з шостим він домовиться. Повинна бути система, яка жорстко контролює владу. Тому що будь-яка влада буде вести себе в принципі однаково", – вважає парламентарій.

На його думку, така ситуація склалася, оскільки в Україні немає відповідальності і будь-який чиновник не несе ніякого покарання за свої протиправні дії.

"Якщо ви думаєте, що в Європі політики не хочуть отримувати хабар чи вкрасти щось, ви помиляєтеся. Це не тому, що ми такі "прогнилі", а вони – такі "святі". Ні! Просто наша система управління державою передбачає, що чиновник може вкрасти і ні за що не відповідати", – впевнений політик.

Голова "Опозиційної платформи – За життя" також навів у приклад скасування статті про незаконне збагачення, що дозволило чиновникам "відмити" і задекларувати свої "статки".

"Яскравий приклад – це скасування статті про незаконне збагачення. Таким чином були відмиті мільярди! У нас на сьогодні люди, які в житті не працювали в бізнесі – прокурори, судді, депутати – всі вони задекларували мільярди, а тепер сидять і посміхаються!", – підсумував Рабінович.