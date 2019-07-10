Рабінович в Москві нагадав, що Крим - це Україна

Співзасновник партії "Опозиційна платформа – За життя" нагадав в Москві, що Крим – це Україна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне відео Рабіновича на Facebook.

"Я зараз в центрі Москви, ми їдемо з одних переговорів на інші. У нас дуже хороші новини, зроблено величезний крок до миру. Також по тарифами і багатьох товарах, з яких можуть бути зняті митні бар'єри, і з гуманітарних питань. Ми провели дуже плідну зустріч (із представниками партії "Єдина Росія" і уряду РФ), ми багато в чому сходилися в тому числі і з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим", – розповів політик.

Він також підкреслив, що при всіх знайдених з російською стороною точках дотику розбіжності також залишилися.

"Але при всьому позитивному ми чітко сказали їм, і я цим пишаюся: у нас є розбіжності, і вони полягають у тому, що Крим – це Україна. І сказали ми це не десь гавкаючи з підворіття, а в центрі Москви в штабі партії "Єдина Росія". Ось це і є – захищати проукраїнські інтереси. Також як мир, про який ми говоримо, – це проукраїнський мир", – констатував Рабінович.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Москві голова політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що на зустрічі з Медведєвим у Москві обговорювалося продовження скасування санкцій щодо українських підприємств.

Крім того, на зустрічі з прем'єром РФ співзасновник ОПЗЖ Юрій Бойко заявив про можливості до початку серпня підписати контракт з "Газпромом" на пряму поставку газу в Україну.