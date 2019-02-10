Рабінович: у будь-якій цивілізованій країні Супрун вже давно привелки б до відповідальності

Рабінович заявив, що є багато доказів корупції в МОЗ

В любой цивилизованной стране и.о. министра здравоохранeния Уляну Супрун уже давно привелки бы к ответственности. Такое мнение высказал народный депутат Украины и лидер "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

"Если кто-то из вас поверил, что Супрун снимают с работы, то вас снова развели как котят. Суды – в руках у власти. Это (решение суда по отстранению Супрун с должности, – ред.) сделали для того, чтобы поднять волну, вынести ее в зал голосования и протащить в министры. При этом для власти поддержка Супрун несет очень большие имиджевые потери, ведь большинство украинцев ее не поддерживают. Так что нам еще предстоит побороться за то, чтобы ее, наконец, уволили", – заявил парламентарий.

По его словам, существует множество доказательств того, что коррупция процветает в Минздраве, в том числе, и от Счетной палаты Украины.

"Счетная палата обнародовала факт: Мировой банк дал на выгодных условиях Украине 215 млн долларов, из них в регионы отправлено 42 млн, остальные использованы на семинары, тренинги, организационные процедуры, коктейли, кейтеринг, зарплаты активистов при Минздраве и открытки для поздравления с днем медика. Это я вам привел один эпизод из огромной папки с преступлениями", – подчеркнул народный депутат.

Лидер "Оппозиционной платформы – За життя" высказал уверенность, что как минимум за нарушение нормы закона о сроках пребывания в должности исполняющей обязанности Ульяна Супрун должна сесть в тюрьму.

"По закону Украины человек не может быть исполняющим обязанности пару лет. Почему тогда ее поддерживают посольства европейских стран? Ведь в их странах за нарушение закона сажают в тюрьму. Они считают, что Украина не независимая страна, а колония? Эти же посольства также защищали Наталью Яресько (экс-министр финансов – ред.), потом – Валерию Гонтареву (экс-глава Нацбанка – ред.). Где они теперь? Яресько – в Тунисе, Гонтарева – в Лондоне. С Супрун у нас такая же история, но после парламентских выборов мы это прекратим",– заключил Вадим Рабинович.