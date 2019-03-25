Рабінович: корупціонери при владі узаконюють грабежі за допомогою е-декларацій

Влада зробила електронні декларації інструментом узаконення награбованого корупціонерами. Про це в ефірі авторської програми "П'ять питань Вадиму Рабіновичу За життя" заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Мільярдні, а не мільйонні декларації заповнили люди, які ніколи не працювали в бізнесі, були депутатами, прокурорами, суддями. Виходить, це не е-декларування, а узаконення награбованого. Це зовсім інше! Але я вважаю це явкою з повинною. Це все політичні ігри, які ніякого відношення до нас не мають. Скільки людей в країні стурбовані проблемою незаконного збагачення? Десять чоловік? Нехай вони і хвилюються!" - заявив політик.

Парламентарій згадав про те, що в Україні вже багато років проходить Антикорупційний форум, учасники якого практично не змінюються. При цьому не змінюється ситуація з корупцією.

"У цьому році знову був форум, деякі сидять там уже багато років, але, по суті, те ж саме - борються з корупцією, перемагають її насмерть і назавжди. За цей рік 7 тисяч доларів надійшло в бюджет України за судовим рішенням від усіх корупціонерів. Це не знущання над державою? Щотижня ми читаємо про те, що прокуратура, СБУ, МВС зловили когось на тисячних, мільйонних хабарах. Куди діваються ці гроші?" - поставив риторичне питання народний депутат.

Політик також поділився своїм рецептом боротьби з корупцією.

"Щоб перемогти корупцію, потрібна одна година. Максимум - день. Але якщо ти за день не зміг перемогти корупцію, то ти ніколи цього не зробиш. Будеш тренером - так. Я б зібрав десять чоловік із списку Forbes і сказав би їм, що з завтрашнього дня їх "лафа закінчиться". І потім обов'язково наступного тижня одного з них посадив би, щоб вони зрозуміли, що це не жарти. І повірте мені, 90% корупції закінчиться", - підсумував Вадим Рабінович.