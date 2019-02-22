Рабінович: комунальні послуги для соціально незахищених українців повинні бути безкоштовними

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Влада в Україні повинна насамперед відроджувати економіку, впевнений Рабінович

Влада в Україні повинна насамперед відроджувати економіку для того, щоб пенсіонерам, соціально незахищеним українцям і людям з обмеженими можливостями скасувати оплату комунальних послуг. Про це заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович в NewsOne, повідомляє РБК-Україна.

"Європа – це не гасла і красиві розповіді. Європа – це гідні пенсії, відмінні дороги і людський рівень життя. Україна не опиниться в ЄС або НАТО тільки тому, що хтось у нас тут це оголосив. З чим ми туди підемо, якщо людям похилого віку жити не на що? Коли наша молодь бачить, як бідно живуть їхні батьки, це є найбільш ефективною агітацією проти України. Я впевнений, що ситуація, при якій людина, яка пропрацювала все життя на свою країну, не в змозі прожити на свою пенсію – це справжнісіньке вбивство держави і винищення народу!", – підкреслив політик.

Парламентарій нагадав, що згідно з офіційними даними, дефіцит Пенсійного фонду України становить 164 млрд гривень, і його нарощення може призвести до плачевних наслідків.

"Гасла про європу не наповнять наш Пенсійний фонд, "дірка" в якому на сьогоднішній день становить 164 млрд гривень. І ніхто не знає, звідки вона взялася і хто поцупив гроші! Хіба може ця "МММ" працювати вічно? За моїми прогнозами, така політика призведе до того, що вже через п'ять-шість місяців влада взагалі не зможе виплачувати навіть нинішні мізерні пенсії. Природно, перед виборами уряд намагається задобрити людей, додавши двісті гривень до пенсії і зарплати для того, щоб вже після виборів вкрасти дві тисячі підвищенням цін і тарифів", – впевнений народний депутат.

Політик запропонував свій варіант вирішення "пенсійного питання" і вніс в сесійний зал парламенту законопроект, в якому вимагає списати борги і скасувати оплату комунальних послуг соціально незахищеним українцям.

"Вже сьогодні у влади є можливість допомогти пенсіонерам, і я запропонував своє бачення вирішення даного питання. Я подав законопроект, згідно з яким соціально незахищені громадяни, в тому числі пенсіонери, які звільняються від сплати комунальних платежів", – запевнив Рабінович.