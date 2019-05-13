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Рабінович: Кернес - один з тих, кому я пропонував увійти в п'ятірку лідерів нашої партії

Новини » Політика    13.05.2019 - 15:51
Рабінович: Кернес - один з тих, кому я пропонував увійти в п'ятірку лідерів нашої партії
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович назвав Кернеса одним з кращих мерів за всю історію України

Геннадій Кернес – один з кращих мерів за всю історію України, саме тому йому пропонували увійти в п'ятірку лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя". Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив народний депутат України та голова вищезгаданої партії Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Я давно знаю Геннадія Кернеса і вважаю його одним з кращих мерів незалежної України. Якщо при цьому врахувати все те, що з ним сталося, стає ясно, що Кернес – неймовірний герой. Перебуваючи в інвалідному кріслі, з величезною кількістю проблем, з болем, він кожен день знаходить у собі сили працювати", – підкреслив народний депутат.

Парламентарій зазначив, що вже запрошував мера Харкова в партійні лави.

"Я буду радий і щасливий бачити його в нашій партії. Я вже говорив про те, що Кернес – один з тих, кому я пропонував увійти в п'ятірку лідерів "Опозиційної платформи – За життя", – резюмував Рабінович.

Раніше нардеп закликав усіх політиків об'єднатися заради порятунку України. Народний депутат повідомив, що веде роботу по об'єднанню опозиції, спілкується з мерами міст і політиками, які у справжній опозиції.

"Нам необхідно, прибираючи сміття, яке назбирала владу, на парламентських виборах проголосувати за ту політичну силу, яка принесе мир і підніме економіку з колін", – підкреслив парламентарій.

Рабінович зазначив, що в українських політиків ще є час для об'єднання на базі партії "Опозиційна платформа – За життя".

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