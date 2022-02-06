Рабінович: імплементації Мінських угод цією владою чекати не варто

"Ми вже нічого не можемо зробити з Мінськими угодами. Питання: чиїми голосами президент проводитиме це через Верховну раду? Фракція "Слуга народу" точно не проголосує за їх виконання в повному обсязі з тієї причини, що в ній половина депутатів нічого не знають, нічого не бачать, їх завдання - по команді натискати зелені кнопочки. Тому для імплементації "Мінських угод" цей парламент потрібно розпустити", - заявив нардеп.