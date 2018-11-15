Рабінович: я не йду в президенти, але очолю "Опозиційну платформу" на виборах в Раду

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Він має намір у найближчі дні звернутися до стратегічної ради "Опозиційної платформи – За життя"

Народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович заявив, що очолить"Опозиційну платформу" на виборах у Верховну раду. Про це політик заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами Рабіновича, погоджувальна рада "Опозиційної платформи – За життя" у середу, 14 листопада, висунула його кандидатуру на участь у президентських виборах.

"Вчора погоджувальна рада нашого блоку висунула мою кандидатуру як єдиного кандидата на президентські вибори. Обов'язок президента – вирішувати складні питання та проблеми країни. Я б на посаді президента це зміг зробити – у мене є програма, яку створювали кращі українські і зарубіжні фахівці. Я впевнений в тому, що ключ від світу, який так потрібен України – у нашій партії "За життя". Ми точно знаємо, як швидко і беззастережно зупинити війну вже сьогодні. І як президент я міг би це зробити. Є другий, не менш важливе питання – це економіка. І тут вас поспішаю запевнити: тільки у нашої партії "За життя" є план, як вивести країну з кризи. І як президент я б це зробив", – підкреслив парламентарій.

Але в той же час в Україні є ще одна проблема, в якій Рабінович, за його словами, "не має морального права бути арбітром".

"Ви знаєте, розділ в серцях людей пішов у питанні православ'я. Президент має бути арбітром і в цих питаннях. Я, як людина, яка сповідує іудаїзм, не можу і не маю морального права бути арбітром у цьому питанні, що є безумовним обов'язком майбутнього президента. Тому я, на превеликий жаль, знімаю кандидатуру і не буду балотуватися на посаду президента", – заявив політик.

За його словами, таким чином він знімає прокляття сумнозвісної "Канівської четвірки".

"Я не пам'ятаю таких прикладів, коли людина, яка має реальні шанси стати президентом, знімає свою кандидатуру. Я впевнений, що прийняв єдино правильне рішення", – додав він.

Лідер партії "За життя" пояснив, що це рішення далося йому нелегко, оскільки "вперше в історії української політики кандидат, який реально має президентський рейтинг, знімає свою кандидатуру".

Це при тому, що Рабінович абсолютно вірив в перемогу, в те, що єдиний кандидат від півдня, сходу і центру України здатний пройти у другий тур і здатний перемагати. "Я в це вірю і зараз!", – зазначив народний депутат.

Він має намір у найближчі дні звернутися до стратегічного ради "Опозиційної платформи – За життя" з проханням висунути нову кандидатуру для участі в президентських виборах. За його словами, таке засідання відбудеться вже найближчим часом. Сам народний депутат планує очолити партію і її список на парламентських виборах.

"Я піду першим номером у списку на парламентські вибори. Ми будемо боротися за нашу країну, за її благо і процвітання. І сьогодні найкращий порятунок для всіх нас – вибрати тих, хто піде з нами у складі "Опозиційної платформи – За життя". Сьогодні час об'єднуватися, заховати свої амбіції і починати рятувати Україну!" – підкреслив парламентарій.

Пізніше в коментарі журналістам він визнав, що не всі соратники підтримали його рішення зняти кандидатуру, однак більшість поставилися до нього з розумінням.

"Нам не пробачать, якщо ми не об'єднаємося і не переможемо. Нашій країні треба спробувати любити саму країну. Великий Кеннеді колись сказав такі слова: "Подумай, що ти зробив для своєї країни". Думаю, що моє рішення відмовитися від боротьби за пост президента – це дуже правильний крок на благо України. Я як ніколи впевнений у тому, що ми зможемо зробити нашу країну сильною!" – підсумував Рабінович.