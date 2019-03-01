Рабінович: всього рік при нормальній владі і можна стартувати до сильної України

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Сьогодні Україні потрібні нові сили, зазначив Рабінович

Сьогодні Україні потрібні нові сили, які здатні підняти країну з руїн, і через рік ми зможемо серйозно стартувати на шляху до сильної, багатої, незалежної і нейтральної України. Про це заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Перед виборами політикам вигідно нацьковувати одних людей на інших, поділяючи їх за різними ознаками мови, релігії, територіям... У нас політика так влаштована, що після відходу корупційної влади, їх наступники присвячують наступні чотири роки свого правління тотального злодійства, звинувачуючи при цьому в казнокрадстві своїх "попердників" і так далі. Одні і ті ж особи протягом двадцяти восьми років грабують нашу країну, їх особисті статки ростуть, український народ убожіє, а вони на антикорупційних форумах розповідають, як вони борються за економіку", – переконаний народний депутат.

Тим не менш, парламентарій підкреслив, що, незважаючи на протиріччя, політики з різних таборів зобов'язані знайти спільну мову заради майбутнього своїх дітей.

"Я вважаю, що потрібно закінчувати нескінченну війну з "попердниками". Я розмовляю сьогодні з самими різними людьми: від "правих", до найбільш "лівих", тому що ми – діти однієї великої родини. Мати не утискає своєї дитини, навіть якщо він неправий. Ми повинні знаходити спільну мову з усіма нашими громадянами. Потрібно сідати за стіл переговорів і вирішувати, як ми будемо будувати успішну, процвітаючу Україну", – зазначив парламентарій.

На його думку, не можна будувати "політику на ворожнечі" – замість цього потрібно привести до влади прагматичні і здорові сили, які зможуть зупинити "економічну тупість" нинішнього уряду.

"Я не був у політиці ні при Кучмі, ні при Ющенку, ні при Януковичі. Я пішов у політику в 2014 році, коли побачив, що ці негідники роблять з моєю країною. Під час виборчої кампанії я повісив лише один білборд на Бориспільській трасі, на якому було написано наступне: "Всього один рік без цих сволот – і ми побудуємо велику Україну". Це актуально і зараз! Я звертаюся до розуму людей. Люди, перед тим, як ви підете на виборчу дільницю, загляньте в свій холодильник і дайте собі відповідь на питання: чи я не хочу так жити далі? Нам потрібен один рік, щоб повернути країну до нормального життя і серйозно стартувати на шляху до сильною, багатою, незалежною і нейтральною Україні – "Швейцарії Східної Європи". Рішення вибирати війну чи мир – приймати вам!", – резюмував Рабінович.