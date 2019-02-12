Рабінович: дружба влади із Заходом - це ще не привід грабувати українців

Рабінович вважає, що влада безкарно грабує українців

Дружба с Западом не должна строиться на том, что власть безнаказанно грабит украинцев. Об этом в эфире на телеканале "112 Украина" рассказал народный депутат Украины, глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Ваша дружба с Западом не должна строиться на том, что власть безнаказанно нас грабит! Это должно быть сотрудничество с обоюдным уважением. Я очень хорошо отношусь к Европе, куда вы нас тащите. Но Европа – это когда мы здесь хорошо живем. Европа – это когда у нас здесь достойные пенсии. Европа – это когда здесь у нас хорошие дороги. А не когда мы едем в Вену выпить чашечку кофе, как тут один деятель говорил", – заявил парламентарий.

По его словам, курс нынешней власти в Европу – обманчивый, и на самом деле у руководства страны совсем другие цели.

"Люди, мы заболели. Нам нужно идти к холодильнику. Как только увидим, что там ничего нет, то сразу выздоровеем – и не будем больше верить своему правительству. Мы не должны на этих выборах повторить ошибку Украины – и снова проголосовать за эту преступную, коррупционную власть", – отметил народный депутат.

Политик посоветовал на будущих выборах голосовать за тех, кто предлагает реальный план спасения страны.

"Оппозиционная платформа – За життя" предлагает построить в Украине "Швейцарию Восточной Европы", сильное, независимое государство. Именно так мы сможем возродить страну, выбраться из ямы, куда нас забросила нынешняя власть. Так что подумайте, за кого вы отдадите голос на выборах: или за тех, кто довел страну до катастрофического состояния, или за тех, кто предлагает реальный план развития", – резюмировал Рабинович.