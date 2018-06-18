Рабінович: ми повинні змінити не тільки обличчя в політиці, але і систему управління державою

Рабінович впевнений, що влада повинна повністю оновиться

До влади повинні прийти ті, хто в змозі привести країну до світу, усунути корупцію і поправити справи в економіці. Таку думку висловив народний депутат і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі авторської програми на телеканалі "112 Україна".

"Політики не повинні лякати людей складними рецептами побудови нормальної цивілізованої країни. По кожному питанню можна знайти прості рішення, тільки керівники держави повинні ініціювати поліпшення умов життя в нашій країні, а вони хочуть далі красти. Грабувати свій народ – це не демократія! Влада повинна оновитися тими, хто шукає світ, перемагає корупцію, відроджує економіку! Давайте відберемо у цій владі можливість красти і будемо будувати успішну країну, наш рецепт – "Швейцарію Східної Європи", з багатим населенням і мирними відносинами з сусідами!", – заявив політик.

За його словами, українська політика потребує не тільки нових облич, але і в новій системі управління державою.

"Я вважаю, що нам потрібні нові обличчя, але крім зміни політиків ми повинні змінити систему управління державою, тому що після приходу це нове обличчя може накоїти те, що старе і не встигло. Потрібно говорити про програми, про те, що ці нові особи пропонують і наскільки їх справи відповідають цій новизні. Не можна ж назвати людину "політиком нового покоління", якщо він, як представники "Опозиційного блоку", голосує за всі вбивчі "реформи" разом з провладними фракціями і віддають керівництву країни під контроль всю судову владу! Це не новий політик, а старий корупціонер!", - зазначив нардеп.

Парламентарій запропонував ряд заходів, які, на його думку, викорінять корупцію за кілька днів, де серед першочергових – заборона роботи з офшорами.

"Тільки партія "За життя", на відміну від багатьох інших, пропонує послідовні кроки для викорінення корупції в нашій країні. Про що ми заявили ще на старті. Ми знаємо, як перемогти казнокрадство без єдиної копійки витрат з держбюджету. По-перше, потрібно заборонити роботу держпідприємств з офшорними компаніями, тому що таким чином чиновники "освоюють" бюджетні кошти і виводять їх за кордон. По-друге, партія, що перемогла на виборах повинна формувати економічний блок, а опозиція залишає за собою право формувати силовий блок для справедливого контролю за переможцями виборчих перегонів", – констатував Рабінович.

Крім того, лідер "За життя" упевнений, що потрібно перейти до виборної судовій системі і заборонити нардепам сидіти в парламенті більше однієї каденції.

"По-третє, потрібно ввести виборність суддів з правом відкликання, щоб правосуддя вершили не ледарі, корупціонери, а люди, які користуються довірою громадян. По-четверте, потрібно заборонити балотуватися в народні депутати більше, ніж на один термін, тому що друга каденція для депутата – комфортне місце для заробляння грошей. По-п'яте, потрібно перейти до пропорційної виборчої системи, тому що "мажоритарка" дозволяє кандидатам масово скуповувати голоси на конкретній території. По-шосте, потрібно повернути контроль над правоохоронною системою шляхом повернення спецінспекції. По-сьомих, потрібно ввести кримінальну відповідальність за "кнопкодавство" у Верховній Раді, тому що це наруга над законотворчістю", – переконаний політик.

Також він вважає, що необхідно як в Україні, так і за кордоном, проводити конфіскацію майна чиновників, які жодного дня не працювали в бізнесі.

"І найголовніше – потрібно ввести конфіскацію майна чиновників в Україні і за кордоном, які ніколи не працювали в бізнесі, але декларують яхти і вілли. Не може людина, яка двадцять років пропрацював у стінах Адміністрації президента, декларувати вілли у Франції і яхту за десятки мільйонів доларів, як це робить народний депутат від "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін", – підсумував парламентарій.