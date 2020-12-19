Qatar Airways відновила польоти з Катару в Україну

Фото: літак (freepik)

Авіакомпанія Qatar Airways відновила прямі регулярні рейси з Дохи в київський аеропорт "Бориспіль" після багатомісячної перерви. У перші тижні авіакомпанія буде здійснювати польоти три рази на тиждень, а з 4 січня частота збільшиться до чотирьох разів на тиждень.

Про це пише avianews.com.

Розклад прямих рейсів Київ - Доха Qatar Airways з 18 грудня 2020 року:

Доха-Київ: QR295 виліт: 08:30; приліт: 12:50, середа, п'ятниця, субота;

Київ-Доха: QR296 виліт: 17:30; приліт: 23:30, середа, п'ятниця, субота.

Четвертий рейс буде виконуватися щопонеділка за тим же графіком починаючи з 4 січня 2021 року.

Нагадаємо, генеральний директор авіакомпанії Qantas Алан Джойс заявив, що його компанія розглядає можливість зміни правил обслуговування пасажирів. Коли вакцини стануть доступними, то можуть почати просити докази вакцинації мандрівників.

Зазначим, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) не рекомендують вводити "імунні паспорти". Але важливо мати документи про людей, які були вакциновані.