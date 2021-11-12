Катування затриманих та участь ФСБ: комендант "Ізоляції" дав свідчення СБУ

Він розповів, що працював там з 2014 року, був інспектором охорони, стежив за безпекою до грудня 2014 року, потім призначили начальником.

"Моя роль була витягнути правдиві, скажімо так, свідчення. При кожному допиті були присутні співробітники ФСБ, МДБ, лікар був, щоб якщо людині стало погано, він її відкачував", - розповів він.

За його словами, до затриманих, які не йшли на співпрацю, застосовувалися тортури.

"А саме: "тапік", він же телефонний апарат прив'язували або до ніг, до пальців, або "Док", який це все робив, він же Симонов Станіслав, вони прив'язував до геніталій. Людей садили або в одиночну камеру, де немає туалету, нічого, потім не виводили їх у туалет, давали пляшку, або за наказом Євдокимова Василя, він же "Ленін", мені надходив наказ поставити людину на добу, щоб вона стояла. Не годувати, не напувати, щоб тільки дав свідчення", - зазначив він.

Підготовка терактів проти українських спецпризначенців

Бойовик розповів, як підірвали авто контррозвідника Олександра Хараберюша, співробітника СБУ.

"Це все готувалося на території "Ізоляції". Там стояв Ланд Крюйсер Прадо зеленого кольору, ну він був поламаний, скажімо так. І вони приїжджали в масках і одного співробітника, який працює зараз у "ЦСО МДБ ДНР", навчали прикремлювати до днища автомобіля, ну так розумію, вибуховий пристрій. Після чого, коли стався теракт на території України, "Ленін" приїжджав і вихвалявся особисто: "О, наша робота, дивись", - розповів бойовик.

Підрив автомобіля полковника розвідки у Києві Максима Шаповалова теж їхня робота, зазначив бойовик.

У чому підозрюють бойовика

Йому оголосили підозри за такими статтями

ст. 149 (торгівля людьми);

ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Приморський районний суд Маріуполя обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.