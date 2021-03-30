Катування, безпідставні арешти та обшуки: США опублікували доповідь щодо Криму

Катування мешканців Криму

США отримували велику кількість повідомлень про те, що окупанти в Криму катували та ображали мешканців, які виступали проти окупації. Спостерігачі за дотриманням прав людини повідомили, що російські окупанти піддавали кримських татар і етнічних українців, зокрема, фізичному насильству.

Наприклад, у січні силовики РФ затримали 17-річного кримського татарина, побили його та арештували, після чого доставили в поліцейський відділок, де катували електричним струмом, били та погрожували сексуальним насильством протягом кількох годин.

У доповіді йдеться про те, що окупанти продемонстрували зразок використання карального психіатричного ув'язнення як засобу тиску на затриманих. Зокрема, таким чином здійснювали тиск на кримських татар, засуджених по "справі Хізб ут-Тахрір".

Свавільні арешти та затримання

Як йдеться у доповіді, на території окупованого Криму продовжують відбуватися свавільні арешти та затримання, які, на думку спостерігачів, є засобом навіювання страху та покарання тих, хто виступає проти окупації. Російські силовики проводять регулярні рейди у поселеннях кримських татар, які супроводжуються затриманнями, допитами та порушенням кримінальних справ.

Відмова від призову на військову службу в лавах армії РФ також використовується як підстава для свавільних арештів. З початку окупації Криму правозахисники зареєстрували 8 кримінальних справ проти кримчан за ухилення від служби в армії РФ.

Крім того, затриманим часто відмовляють в доступі до адвоката під час допиту. Наприклад, двох кримських татар допитували 8 годин, протягом яких відмовляли їх адвокатам у доступі до них.

Незаконні суди

Все частіше обвинувачених у політично мотивованих справах переводять в Росію для судових процесів над ними. Водночас окупанти обмежують можливість проведення публічних слухань, а суди не публікують вироки по цим справам.

Також окупанти заважають підсудним отримати доступ до адвоката, а силовики залякують свідків, щоб вплинути на їх покази.

Обмеження свободи вираження думок

Російські окупанти також обмежують свободу вираження думок на території Криму. Так, окремі особи не можуть публічно критикувати російську окупацію, не побоюючись репресій, оскільки окупаційна влада часто вважає інакомислення "екстремізмом" та переслідує людей за це.