RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Намагалися розрізати великокаліберний патрон "болгаркою": у Рівненській області поранені дві людини

Автор: Инна Собора

У Рівненській області стався вибух, внаслідок якого постраждало двоє людей. Тітка з племінником знайшли у лісі боєприпас та намагалися розрізати його "болгаркою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

7 вересня о 18:58 на лінію "103" надійшов виклик про те, що у селі Моквин Рівненського району від вибуху постраждали дві людини.

За словами потерпілих, вони знайшли в лісі невикористаний набій (патрон) ймовірно для рушниці. Тітка з племінником вирішили його розрізати "болгаркою". Внаслідок цього відбувся вибух. Травмувалося двоє осіб.

Потерпілими виявилися 71-річна жінка та 54-річний чоловік.

У жінки ампутація пальця кисті, множинні уламкові поранення обличчя, шиї, грудної клітини, верхніх та нижніх кінцівок. У чоловіка - множинні уламкові поранення обличчя, шиї, грудної клітини, верхніх та нижніх кінцівок, які супроводжувалися кровотечею.

Потерпілих госпіталізували до Березнівської центральної районної лікарні.

Про подію повідомили поліцейським.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівненська областьВибух боєприпасів