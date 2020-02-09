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Намагалися переїхати силовиків: стали відомі нові подробиці спецоперації на Закарпатті

Новини » Надзвичайні події     09.02.2020 - 15:59
Намагалися переїхати силовиків: стали відомі нові подробиці спецоперації на Закарпатті
Фото: спецоперація на Закарпатті (zak.gp.gov.ua)

Автомобілі причетних до стрілянини в Мукачеві забрали на штрафмайданчик

Затримані за підозрою в причетності до стрілянини в Мукачеві намагалися переїхати силовиків. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Закарпатської області.

Повідомляється, що на посту "Нижні Ворота" напередодні ввечері для перевірки зупинили автомобілі, на яких, за оперативною інформацією, могли переміщатися причетні до стрілянини в Мукачеві. Не реагуючи на вимоги, водії автомобілів намагалися сховатися і спробували здійснити наїзд на силовиків.

"У ході проведеного огляду вилучено зброю та боєприпаси. Автомобілі Mercedes-Benz і Toyota Land Cruiser вилучено на штрафмайданчик. Обидва водії - закарпатець вінничанин - затримані в порядку ст. 208 КПК України", - йдеться в повідомленні.

Мотиви та обставини злочину перевіряються в рамках кримінального провадження щодо попередньої кваліфікації "посягання на життя співробітника правоохоронного органу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 лютого правоохоронці затримали кількох осіб, які, можливо, причетні до стрілянини в Мукачеві.

До цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розпорядився посилити заходи безпеки через стрілянину в Мукачеві, в результаті якої були поранені дві особи.

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