П'ятий день війни Росії проти України: як реагують світові ринки

Нафта підскочила, в той час як рубль впав майже на 30% до рекордно низького рівня в понеділок, 28 лютого, після того як західні країни ввели нові жорсткі санкції проти Росії за її вторгнення в Україну. Санкції включають блокування доступу деяких банків до глобальної платіжної системи SWIFT, а також заморозку резервів Центробанку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Попит на безпечні активи призвів до зростання попиту на облігації разом з доларом і ієною, в той час як євро впав після того, як президент Росії Володимир Путін в неділю привів у стан підвищеної бойової готовності ядерні сили, на четвертий день найбільшого нападу на європейську державу з часів Другої світової війни.

Зростання напруженості посилив побоювання, що поставки нафти від другого за величиною виробника у світі можуть бути порушені, в результаті чого ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 4,3%, до 102,14 долара. Ф'ючерси на нафту WTI виросли на 5,0%, до 96,17 долара за барель.

"Я кажу клієнтам, що все, що ми знаємо напевно, це те, що ціни на енергоносії будуть вище", - сказав Джон Мілрой, фінансовий консультант Ord Minnett в Сіднеї.

Рубль впав на 29,67% до рекордно низького рівня 119,5 за долар.

Золото зросло більш ніж на 1% приблизно до 1909 доларів через попит на найбезпечніші активи. Євро впав на 1,1% до 1,11465 долара.

Ф'ючерси на американські акції показують на падіння на 2,35%, в той час як загальноєвропейські ф'ючерси EURO STOXX 50 впали на 3,90%.