У п'яти областях України через негоду обмежено рух на дорогах
В Україні продовжують збережуться складні погодні умови. Через сильні замети в п'яти областях обмежено рух транспорту на дорогах.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Так, діють обмеження руху великовагового і великогабаритного автотранспорту:
- Волинська область - на автодорозі Т-18-02 Маюничи-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Їжа-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) і Т-03-05 Нововолинськ-Михайлівка (ділянка Павлівка -Локачі);
- Івано-Франківська область - на а/д Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський (ділянка Коломия - Городенка) і Р-20 Снятин-Тязів (ділянка Снятин - Городенка)
- Львівська область - введено обмеження руху великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автодорогах місцевого значення у межах області.
Також з-за сильних поривів вітру та утворення заметів введені обмеження:
- Рівненська область - обмежено рух усіх транспортних засобів, крім спецтехніки, на автодорогах державного значення в межах області;
- Хмельницька область обмежено рух транспортних засобів загального користування та великогабаритного автотранспорту на автодорогах загального користування: Т-18-04 Корець-Славута-Антоніни; Т-20-12 Ланівці-Лисогірка-Теофіполь; Т-23-01 Билогирья - Р26; Т-23-02 Чернеливка - Городок - Смотрич; Т-23-06 Шепетівка - Старокостянтинів; Т-23-12 Гусятин - Городок; Т-23-14 Теофіполь - Красилів - Н03; Т-23-18 Старий Остропіль - Волковинці і Т-23-21 Ярмолинці - Кам'янець-Подільський
"Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучено близько 1540 осіб і 1220 одиниць техніки. На в'їздах до Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС (з початку негоди надано допомогу понад 350 осіб). Підрозділами ДСНС протягом доби вивільнено із снігових заметів 1050 транспортних засобів, у тому числі 26 карет швидкої допомоги та 12 автобусів, надано допомогу близько 1 240 осіб", - повідомили рятувальники.
Нагадаємо, 14 лютого в Україні прогнозували морозну погоду. Опади у вигляді снігу очікуються тільки в західних областях.
Також РБК-Україна писало, що Україну накриє антициклон, який принесе сильні морози в найближчі три дні.