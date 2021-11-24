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П'ять порушень "тиші" на Донбасі: бойовики стріляли поблизу шахти "Бутівка"

Автор: Валерія Поліщук

У середу, 24 листопада, збройні формування Росії п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, бойовики вели вогонь недалеко від шахти "Бутівка". Вони застосували станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

У напрямку Кам'янки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У бік Нью-Йорка російські найманці відкривали вогонь по озброєнню БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Біля Луганського ворожі війська вели обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

З мінометів калібру 82 мм окупаційні війська здійснили обстріл прикордонного контрольного поста першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ"Мар'їнка".

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

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ООСДонбас