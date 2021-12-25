П'ять порушень на Донбасі: поранено українського військового

Зокрема у напрямку Новозванівки бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, поблизу Мар'їнки - з мінометів калібру 120 мм, у бік Катеринівки - з підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Недалеко від Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, в Луганській області пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

З початку доби, 25 грудня, обстрілів не зафіксовано.