П'ять порушень на Донбасі: поранено українського військового

У п'ятницю, 24 грудня, збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 2 з яких із застосуванням забороненого озброєння. Унаслідок ворожих обстрілів поранення отримав український військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Зокрема у напрямку Новозванівки бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, поблизу Мар'їнки - з мінометів калібру 120 мм, у бік Катеринівки - з підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Недалеко від Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Крім того, в Луганській області пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
З початку доби, 25 грудня, обстрілів не зафіксовано.
Нагадаємо, 23 грудня окупанти тричі обстрілювали українські позиції на Донбасі.