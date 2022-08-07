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Чи може ППО захистити від обстрілів реактивної артилерії: відповідь військових

Фото: ППО не може збивати снаряди від "Градів" та "Ураганів" (воєн ТВ)
Автор: Наталія Юрченко

Сили та засоби протиповітряної оборони не можуть перехопити снаряди реактивної артилерії. Їх потрібно знищувати на землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телеканалу "Київ".

Він пояснив, що під час обстрілу артилерії, якщо є інформація, також вмикається сигнал повітряної тривоги. Але люди часто сприймають це як ракетну атаку.

"Люди це теж сприймають за ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією, проти якої, на жаль ППО - безсила", - пояснив він.

Саме від обстрілів з реактивної та ствольної артилерії страждають прифронтові міста, зокрема Харків та Миколаїв. Окупанти використовують для атак РСЗВ "Град", "Смерч" та "Ураган".

Ігнат також акцентував, що зенітно-ракетні комплекси не можуть збивати такі цілі. Зенітна ракета призначена для перехоплення повітряних цілей.

Він підкреслив, що потрібно знищувати противника на місці, звідки він б'є по українських містах. Для цього потрібно більше озброєння від партнерів.

Нагадаємо, у Повітряних силах також назвали типи ворожих ракет, які найважче збивати.

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