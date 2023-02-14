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ЧВК "Вагнера" добивает зэков под Бахмутом и будет уходить в Африку, - правозащитница

Фото: ЧВК "Вагнера" добивает зэков под Бахмутом и будет уходить в Африку (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

ЧВК "Вагнера" перестал набирать заключенных, будет сворачиваться и из-под Бахмута Донецкой области уходить в Африку. У нее колоссальные потери - из 50 тысяч завербованных потери всякого рода составляют 40 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий телеканала FREEДОМ директора фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой.

"Мы наблюдаем каждый день с первого февраля "пригоженцев" и ЧВК "Вагнера" нет на российских зонах. Еще продолжают ехать этапы из Иркутской области, которые были в конце января отправлены в Ростов, это тоже ЧВК "Вагнера", но я не уверена, что они приедут именно в ЧВК, а там не будет Министерства обороны. Из зоны они ушли, в зоны их не пускают", - рассказала она.

По словам Романовой, ЧВК "Вагнера" за это время удалось завербовать 50 тысяч заключенных.

"Из них боевые и небоевые потери почти 40 тысяч", - добавила она.

В частности, по словам Романовой, в одной из колоний Кемеровской области из 105 завербованных 9 ноября осталось в живых лишь 16 человек.

"Это в ноябре их забрали, к январю осталось 10%, ну чуть побольше 15% их осталось. Тех, кого забрали в июне, в июле, в августе, их совсем нет", - добавила Романова.

По ее мнению, ЧВК "Вагнера" перестала набирать заключенных.

"Вагнер" перестал набирать "зэков". Думаю, сейчас под Бахмутом он добивает оставшихся заключенных и будет сворачиваться и уходить в Африку", - констатировала она.

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