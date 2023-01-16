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Путину вряд ли удастся быстро подготовить 500 тысяч мобилизованных, - замгоссекретаря США

Новина українською →
США, Понедельник 16 января 2023 22:29
Путину вряд ли удастся быстро подготовить 500 тысяч мобилизованных, - замгоссекретаря США Фото: заместитель государственного секретаря США Венди Шерман (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российскому диктатору Владимиру Путину вряд ли удастся быстро подготовить 500 тысяч мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Media Center "Ukraine - Ukrinform".

"Мобилизация 500 тысяч человек является невероятной вещью. Я подозреваю, что, конечно, при невероятных условиях сверхбыстрой тренировки и оснащения такой силы не произойдет ни то, ни другое. И это будет что-то, над чем мы будем очень тяжело работать вместе с другими государствами, чтобы Украина победила", - отметила заместитель государственного секретаря США Венди Шерман.

Она также отметила, что ее делегация обсуждала это на встречах в Киеве.

"И мы были сосредоточены на тактике, которую Путин использует, и как США могут поддержать Украину в противодействии этим тактикам, включая потенциальную мобилизацию любого размера", - констатировала заместитель госсекретаря.

РБК-Украина сегодня сообщало, что 16 января с рабочим визитом в Украину прибыла заместитель госсекретаря США Венди Шерман. В ходе визита она провела встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Кроме того, мы писали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел брифинг для американской делегации во главе с заместителем государственного секретаря США Венди Шерман, посвященный противостоянию Украины полномасштабному вторжению России.

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