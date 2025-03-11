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Путину нельзя доверять, его можно только сдерживать, - глава Еврокомиссии

Брюссель, Вторник 11 марта 2025 11:44
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Путину нельзя доверять, его можно только сдерживать, - глава Еврокомиссии Фото: Урсула фон дер Ляйен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европа должна существенно нарастить расходы на оборону в связи с российской угрозой. Это нужно не только для помощи Украине, но и для всего континента.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в Европарламенте.

"Путин не раз доказывал, что он враждебный сосед. Ему нельзя доверять, его можно только сдерживать", -сказала она.

Как отметила Фон дер Ляйен, военный комплекс России производит больше, чем европейский. "Если мы посмотрим на военные расходы в реальном выражении, Кремль тратит больше, чем вся Европа вместе взятая. Производство Европы по-прежнему на порядок ниже", - сказала она.

Глава Еврокомиссии заявила, что европейский порядок безопасности расшатывается, и многие иллюзии рушатся.

"После окончания холодной войны некоторые считали, что Россию можно интегрировать в экономическую и безопасную архитектуру Европы. В то время как другие надеялись, что мы можем бесконечно полагаться на полную защиту Америки. И поэтому мы ослабили бдительность", - сказала она.

По ее словам, в Европе сократили расходы на оборону с обычных средних более 3,5% до менее чем половины от этого.

"Мы думали, что наслаждаемся мирными дивидендами. Но на самом деле у нас просто был дефицит безопасности. Время иллюзий теперь прошло. Европа призвана взять на себя большую ответственность за свою собственную оборону. Не в каком-то отдаленном будущем, а уже сегодня. Не постепенными шагами, а с мужеством, которого требует ситуация. Нам нужен всплеск европейской обороны. И он нам нужен сейчас", - добавила он.

Глава Еврокомиссии отметила, что это нужно в первую очередь из-за ситуации в Украине. "Существует острая необходимость восполнить пробелы в военных поставках Украины и предоставить Украине надежные гарантии безопасности. Но этот момент расплаты касается не только Украины. Это касается всей Европы и безопасности всего нашего континента", - сказала она.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен возглавила рейтинг позитивного отношения украинцев среди иностранных политиков.

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