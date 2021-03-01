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Путіну набагато важче фінансувати Білорусь, ніж окупований Донбас, - МЗС Литви

Автор: Инна Собора

Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну значно важче фінансувати Білорусь, ніж окупований Донбас. Санкційний тиск ЄС впливає на ситуацію.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Дипломат переконаний, що проблема стає "дедалі більшою", а президент Білорусі Олександр Лукашенко не пропонує жодного вирішення.

"Санкції діють, економіка в поганій формі, вона фактично в руїнах. І нести цей тягар тепер має президент Росії Путін, адже саме він видає Мінську кредити, коли той їх потребує. До слова, Лукашенко й Путін зустрічалися цього тижня в Сочі. Проблема стає дедалі більшою. Одна справа для Путіна – фінансувати окуповані території на сході України. І зовсім інша – 10-мільйонну країну, яка не може сама себе підтримувати через санкції та режим, що розпадається", - сказав міністр.

Нагадаємо, під час зустрічі з Путіним 23 лютого Лукашенко подякував президенту РФ за підтримку економіки Білорусі.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа висловив стурбованість намірами Росії "поглинути" Білорусь, як незалежну державу.

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Новини України Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін
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