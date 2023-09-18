Путину будет трудно удержать стабильность в Чечне без Кадырова, - ISW

Длительная обеспокоенность по поводу здоровья главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в российском информационном пространстве подчеркивает зависимость президента РФ Владимира Путина в вопросе сохранения стабильности в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По мнению экспертов, дестабилизация правления Кадырова в Чечне станет серьёзным ударом по режиму Путина, отчасти из-за того, насколько важным для ранней популярности Путина в России было установление стабильности в Чечне посредством жестокой и кровавой войны.
Аналитики отмечают, что Путину без Кадырова, вероятно, будет трудно обеспечить стабильность в Чечне. Официальным лицам в РФ стоит быть обеспокоенными тем, что информация о болезни Кадырова может повлиять на долгосрочную стабильность контроля властей РФ над Чечней.
Ключевые выводы ISW:
Напомним, что ранее в ГУР заявили, что глава Чечни Рамзан Кадыров сейчас находится в тяжелом состоянии. Речь идет не о ранении.
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