У Путіна заявили про високу напругу біля кордону між Україною і Росією

Він заявив, що "напруга на російсько-українському кордоні, як і раніше залишається вище норми". Йшлося про Донбас.

"Напруга була неабияка і залишається вище норми. Провокації ЗСУ на лінії розмежування були щоденними", - заявив Пєсков.

Зазначимо, радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив про плани Росії повернути війська до українських кордонів.

За його словами, у вересні буде активна фаза російсько-білоруських навчань "Захід-2021", росіяни знову почнуть перекидання військ наприкінці липня.