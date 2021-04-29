У Путіна заявили про високу напругу біля кордону між Україною і Росією

У Росії заявили, що не хочуть відновлення бойових дій на Донбасі. Однак, ситуація біля кордону між Україною і Росією залишається напруженою.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
Він заявив, що "напруга на російсько-українському кордоні, як і раніше залишається вище норми". Йшлося про Донбас.
"Напруга була неабияка і залишається вище норми. Провокації ЗСУ на лінії розмежування були щоденними", - заявив Пєсков.
Зазначимо, радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив про плани Росії повернути війська до українських кордонів.
За його словами, у вересні буде активна фаза російсько-білоруських навчань "Захід-2021", росіяни знову почнуть перекидання військ наприкінці липня.
Нагадаємо, Росія почала часткове виведення військ з території тимчасово окупованого Криму, заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.
У той же час, відведення російського війська від східного кордону України в Воронезькій області так і не спостерігається, повідомив він.
Зазначимо, Росія попередила про "різанину" на Донбасі, якщо змінять мінські угоди.