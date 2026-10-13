У Путина заявили, что могут экспортировать больше дизеля, чем обещал Трамп

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у России есть возможности для увеличения поставок дизеля за границу. Он отметил, что до конца года объемы экспорта могут составить 3–3,5 млн тонн ежемесячно.

"Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше, но у России есть возможность увеличить экспорт дизельного горючего", - заявил российский вице-премьер в эфире государственного телеканала.

Почему российский экспорт дизеля упал

Издание отмечает, что поставки российского дизельного топлива за границу существенно снизились из-за украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы и введенные самой Россией ограничения на экспорт.

На счет волны ударов украинских беспилотников по российским НПЗ в 2024-2025 годах РФ экспортировала более 3 млн тонн дизеля в месяц.

Несмотря на ограничения на экспорт, Москва продолжала поставлять топливо по межправительственным соглашениям, преимущественно в страны Центральной Азии.

По данным отраслевых источников, в сентябре объем российского экспорта дизеля в этот регион составил 427 тысяч тонн.

Договоренность с Трампом

Заявление Новака прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп объявил о договоренности по поставкам российского дизеля на мировые рынки.

Его администрация временно ослабила санкционные ограничения в отношении российского горючего. По словам американской стороны, соглашение должно способствовать возвращению Москвы к переговорам о прекращении войны против Украины.

В то же время, решение вызвало критику части американских законодателей, которые считают, что дополнительные доходы от продажи горючего помогут России финансировать войну без необходимости идти на уступки.

Президент Украины Владимир Зеленский также подверг критике договоренность, назвав ее уходом от многолетней политики Запада, направленной на экономическую изоляцию России.

Зеленский подчеркнул, что российские удары, по меньшей мере, по шести энергетическим объектам Украины во время последней волны атак свидетельствуют об отсутствии у Москвы заинтересованности в энергетическом перемирии.

Что говорят на это в РФ

Однако Новак утверждает, что дополнительные поставки российского горючего уже влияют на мировой рынок.

"Мы уже видим этот эффект, в том числе на мировых рынках дизельного горючего, где цены снизились примерно на 5-6%", - заявил он.

В то же время, Трамп сообщил, что Россия должна немедленно поставить более 300 тысяч тонн дизеля на американский и мировой рынки. Далее, по его словам, Москва должна отправить еще 500 тысяч тонн в ноябре и дополнительно 1 млн. тонн после этого.

По данным Управления энергетической информации США, американский транспортный сектор потребляет около 2,94 млн баррелей дизельного горючего в сутки. Поэтому первая партия, о которой объявил Трамп, меньше суточного потребления этого сектора.

Отдельно Новак заявил, что оценки США по стоимости российских энергоресурсов, поставленных в Европу с 2022 года, якобы занижены.

По его словам, общая сумма составляет 320,7 млрд. долларов, а не 250 млрд. долларов, как оценивали американские представители. Независимое подтверждение этой цифры в материале Reuters не приведено.