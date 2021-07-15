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У Путіна заявили, що не ставлять під сумнів територіальну цілісність України

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Москва, Четвер 15 липня 2021 13:00
У Путіна заявили, що не ставлять під сумнів територіальну цілісність України Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі заявили, що не ставлять під сумнів територіальну цілісність України. Ніяких офіційних заяв на цей рахунок немає.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

Він прокоментував експертні думки, відповідно до яких нібито потрібно повернутися до кордонів між РФ і Україною на момент створення СРСР.

"Ніхто в офіційному плані не ставить під сумнів територіальну цілісність України. Ніяких офіційних заяв з цього приводу не було і немає", - сказав Пєсков.

За його словами, Україні не варто сприймати ці обговорення як територіальні претензії з боку Росії.

Прес-секретар зазначив, що в статті Путін говорив "в цілому про міни уповільненої дії, які були закладені в СРСР, про юридичні принципи".

Нагадаємо, Путін написав статтю про Україну, вказавши, що українці та росіяни ніби-то "один народ".

Володимир Зеленський заявив, що заздрить, що у президента РФ є час, щоб писати такі об'ємні матеріали про України. Він запропонував обговорити під час зустрічі деякі речі зі статті.

Разом з тим, Зеленський пообіцяв відповісти на статтю Путіна про Україну.

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Володимир Путін Російська Федерація Україна территориальная целостность
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