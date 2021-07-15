У Путіна заявили, що не ставлять під сумнів територіальну цілісність України
У Кремлі заявили, що не ставлять під сумнів територіальну цілісність України. Ніяких офіційних заяв на цей рахунок немає.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".
Він прокоментував експертні думки, відповідно до яких нібито потрібно повернутися до кордонів між РФ і Україною на момент створення СРСР.
"Ніхто в офіційному плані не ставить під сумнів територіальну цілісність України. Ніяких офіційних заяв з цього приводу не було і немає", - сказав Пєсков.
За його словами, Україні не варто сприймати ці обговорення як територіальні претензії з боку Росії.
Прес-секретар зазначив, що в статті Путін говорив "в цілому про міни уповільненої дії, які були закладені в СРСР, про юридичні принципи".
Нагадаємо, Путін написав статтю про Україну, вказавши, що українці та росіяни ніби-то "один народ".
Володимир Зеленський заявив, що заздрить, що у президента РФ є час, щоб писати такі об'ємні матеріали про України. Він запропонував обговорити під час зустрічі деякі речі зі статті.
Разом з тим, Зеленський пообіцяв відповісти на статтю Путіна про Україну.