У Путіна заявили, що Нуланд нібито виступила за особливий статус Донбасу

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд на переговорах у Москві нібито виступила за особливий статус Донбасу для врегулювання конфлікту на сході України. У цьому питанні нібито збігаються позиції Росії та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант" .

Повідомляється, що сьогодні пройшли переговори Нуланд з нормандським переговірником від Росії Дмитром Козаком.

"Підтвердили, що єдиною основою для врегулювання залишаються мінські угоди. В ході переговорів була підтверджена озвучена в Женеві позиція США, що без узгодження майбутніх параметрів автономії, або іншими словами, особливого статусу Донбасу в складі України істотний прогрес у врегулюванні конфлікту навряд чи можливий", - йдеться в коментарі Кремля за підсумками зустрічі.

Також повідомляється, що сторони домовилися про продовження консультацій щодо Донбасу "з урахуванням збігу підходів по цій принциповій позиції".