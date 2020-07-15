У Путіна заявили, що Меркель проти перегляду мінських угод

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову. Під час нього боку "дали негативну оцінку" заявам Києва щодо перегляду мінських угод.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

"Підтверджена безальтернативність мінських угод як єдиної основи для врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в даному контексті сторони відзначили "важливість повної і безумовної реалізації Комплексу заходів" та рішень, прийнятих на самітах "нормандського квартету".

Відзначимо, що в заяві уряду Німеччини по даній бесіді такого висловлювання Ангели Меркель не було.

Нагадаємо, представник Донецька в ТКГ Денис Казанський не бачить ніякого прогресу в реалізації мінських угод.

Крім того, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив про нелегкі переговори в "нормандському форматі".