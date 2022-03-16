У Путіна заявили, що нібито обговорюється демілітаризація України за двома варіантами

У президента Росії Володимира Путіна підтвердили, що на переговорах з Україною нібито обговорюється її можлива демілітаризація. Зокрема, за австрійським або шведським варіантом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Це варіант, який дійсно зараз розглядається і який може розглядатися як певний компроміс", - відповів він на прохання прокоментувати заяву учасника переговорів Володимира Мединського про те, що обговорюються варіанти демілітаризації України за прикладом Австрії та Швеції.

Зазначимо, демілітаризація - це скорочення армії країни, зброї або військової техніки з узгодженим мінімумом. Є результатом мирного договору про припинення війни або великого конфлікту.

Наприклад, постійні збройні сили Австрії та Швеції складають лише близько 50 000 військовослужбовців, але при цьому зберігається великий мобілізаційний резерв, в тому числі за рахунок сотень тисяч резервістів.