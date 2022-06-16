У Путіна заговорили про безпеку Кримського мосту

У Кремлі заявили, що безпека Криму та Кримського мосту гарантована військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, пише РБК .

"Безпека Криму гарантована тими превентивними та тими додатковими заходами, які вживаються по лінії наших військових", - сказав Пєсков.

За його словами, про погрози в Кремлі знають та беруть до уваги.