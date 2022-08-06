RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Без Путіна війну в Україні не закінчити: у Ердогана зробили гучну заяву

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Світ нібито не зможе покласти край війні в Україні без Москви. Проблема в тому, що дехто "зацікавлений" у продовженні цього конфлікті.

Про це заявив помічник президента Туреччини Фахреттін Алтун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Міжнародна спільнота не може покласти край війні в Україні, ігноруючи Москву. Дипломатія та світ мають перемогти. Ми прагнемо використовувати відносини Туреччини з Росією та Україною для досягнення взаємоприйнятного рішення", - заявив він.

Помічник Ердогана заявив, що нібито деякі країни "намагалися підірвати намагання Туреччини щодо налагодження діалогу між Україною та РФ", втім, не уточнив які саме.

"Правда в тому, що деякі наші друзі не хочуть, щоб війна закінчилася. Вони проливають крокодилові сльози", - сказав Алтун.

Нагадаємо, сьогодні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що знову запропонував главі Кремля зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Детальніше про те, яку роль Туреччина відіграє в російсько-українській війні та в чому її інтерес - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінТурцияВійна Росії проти України