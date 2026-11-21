По словам главы государства, российский диктатор рассчитывал легитимизировать изменение границ и укрепить новый передел сфер влияния.

Путин пытался оправдать эти планы историческими параллелями с Ялтинской конференцией, якобы для "закрепления победы над фашизмом".

Однако Китай не позволил втянуть себя в этот замысел, а вопрос Украины и ее границ на саммите публично вообще не поднимался.

"Хотел ли Путин реальной Ялты? Да. В смысле передела мира и изменения границ. Китай не дал себя затянуть в это", - подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что если бы в мире действительно речь шла о закреплении победы над современным фашизмом, за столом переговоров должны сидеть США, Европа и Украина - но точно без России.

Зеленский подчеркнул, что результаты саммита стали для Москвы крайне неудачными.

Свое разочарование от провала стратегии "Ялты-2" Путин в очередной раз выместил на украинцах, устроив очередной террор - в ту же ночь российские войска запустили по Украине 111 ракет.

"Если Путин хотел снова напомнить миру, кто он такой, то мы и без этого не забывали, что он террорист и убийца", - резюмировал президент.