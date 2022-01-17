У Путіна не бачать сенсу в саміті з Зеленським і Байденом: в чому причина

У президента Росії Володимира Путіна поки не бачать сенсу в проведенні тристороннього саміту з лідерами України і США - Володимиром Зеленським і Джо Байденом. Зокрема, не розуміють, що на таких переговорах пропонується обговорити.

"Наскільки я правильно пам'ятаю, не було нікого уточнення, про що пропонується поговорити у складі трьох. В даному випадку все одно належить з'ясувати, що про Донбас пропонують наші українські опоненти обговорювати з Росією. Росія не є стороною конфлікту", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він також підкреслив, що поки неясно, на кого в питанні Донбасу надію покладає Україна - на США чи на нормандський формат.

"Навіщо США, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини, коли вони цілком і повністю зараз індексовані на хід виконання мінських домовленостей, точніше, на відсутність ходу. Не думаю, що для цього потрібні США. Можливо, Київ має на увазі якісь інші теми, але це нам всім належить ще дізнатися", - додав Пєсков.