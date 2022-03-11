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У Путіна немає "стійкої кінцевої мети" в Україні, - ЦРУ

Автор: Валерія Поліщук

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що президент Росії Володимир Путін продовжує погоджуватися на переговори щодо врегулювання з Україною з тактичних міркувань. Оскільки, на думку Бернса, у Путіна "немає стійкої кінцевої мети" для свого вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

"Враховуючи послужний список Путіна, враховуючи той факт, що він людина, яка ненавидить діяти, виходячи з того, що він вважає слабкістю, що йому потрібно поступитися або визнати помилки, це, ймовірно, малоймовірно", - заявив Бернс.

Бернс також заявив, що Путін водночас перетворює Росію на "пропагандистську бульбашку".

"Він посилив своє панування в державних ЗМІ і удушення незалежних ЗМІ, особливо в останні роки, і особливо після початку вторгнення в Україну. Я не вірю, що він може нескінченно відгороджувати росіян від правди, особливо коли реалії почали пробивати цю бульбашку", - додав директор ЦРУ.

Війна Росії проти України триває 16-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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