У Путина и Ким Чен Ына новое соглашение: в чем суть и как это повлияет на войну в Украине

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Что говорят Путин и Ким Чен Ын

Путин прибыл в северокорейскую столицу вчера вечером. У трапа самолета его встретил Ким Чен Ын, диктаторы прошли по красной ковровой дорожке, их приветствовал почетный караул. Официальная встреча с парадом состоялась сегодня.

Ким Чен Ын назвал визит Путина "историческим моментом". Который подтверждает, что отношения Москвы и Пхеньяна вступили в период самого высокого развития. Кроме того, северокорейский диктатор снова поддержал войну России против Украины и назвал ее якобы защитой интересов и территориальной целостности РФ.

Путин ожидаемо ностальгировал по советским временам, заявив, что дружба между странами "была выкована в условиях суровых испытаний". И упомянул роль советских войск в регионе в конце Второй мировой и в Корейской войнах.

Затем прошли полуторачасовые переговоры в расширенном составе, после чего Путин и Ким Чен Ын еще более двух часов общались с глазу на глаз. Результатом стало подписание ряда двусторонних документов. Главный из них - договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России с КНДР.

"Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора", - заявил Путин.

Фото: переговоры Путина и Ким Чен Ына (kremlin.ru)

По его словам, в соответствии с договором Россия "не исключает для себя военно-технического сотрудничества" с Северной Кореей. Он раскритиковал заявления США и других западных стран о поставках вооружений большого радиуса, самолетов F-16 и другой техники для Украины. А также пообещал вместе с КНДР противодействовать международным санкциям.

Путин считает договор прорывным документом. Который отражает планы Москвы и Пхеньяна вывести отношения на более высокий уровень. По его словам, в договоре поставлены долгосрочные цели.

"Это касается политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной области, а также сферы безопасности", - добавил он.

В свою очередь Ким назвал договор "самым мощным", а Путина - "самым дорогим другом корейского народа". Он отметил, что документ повышает уровень "союзнических отношений". По его словам, договор о стратегическом партнерстве является "миролюбивым".

"Это ничто иное как документ действительно конструктивного, исключительно миролюбивого и оборонительного характера, призванный защитить и отстаивать основные интересы народов двух стран", - подчеркнул он.

По его словам, договор отражает якобы изменение статуса России и КНДР в мировой геополитике. У Путина добавили, что сегодняшняя встреча дает импульс для создания механизмов по снижению санкционного влияния.

Что может быть в новом документе

Новый документ пришел на смену договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, договору о дружбе и добрососедстве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов. По состоянию на вторую половину дня детали не сообщаются, текст еще не опубликован.

Сложно сказать, что зафиксировано в договоре, но определенные выводы можно сделать, исходя из того, как развивается сотрудничество между странами.

Отношения России и КНДР за последний год развились достаточно мощно. РФ поставляет технологии северокорейскому ВПК для запуска спутников, развития военно-морских сил, а также оказывает материальную, продовольственную помощь и так далее.

Северная Корея едва ли не единственное государство, которое прямо и открыто поддержало войну России против Украины. И поставляет оружие в больших объемах. Недавно министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Пхеньян мог поставить до 5 млн снарядов и десятки баллистических ракет.

"Можно сказать, что Северная Корея спасла Россию, помогла захватить Авдеевку и в целом поддержала наступательную кампанию зимы-весны 2024 года. Поэтому, думаю, в договоре будут зафиксированы позиции о том, что страны будут максимально углублять сотрудничество, особенно в военной и экономической сферах", - считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Фото: Путин и Ким Чен Ын в Пхеньяне (kremlin.ru)

Слова Путина о помощи при агрессии против одного из участников договора фактически является заявлением о создании военного альянса.

"То есть уровень отношений приравнивается к альянсу. А это серьезное заявление, потому что альянс формируется в том числе на случай войны. Думаю, такую формулировку он употребил сознательно и это проявление эскалации", - подчеркнул эксперт.

Исходя из этого, логично, что в договоре может быть прописан механизм оказания военной помощи. И вполне возможно, что эта часть окажется непубличной.

"Не исключаю, что отдельные части могут предусматривать участие северокорейских войск (в войне против Украины, - ред.), когда понадобится России с учетом ситуации на фронте. Как мне кажется, это может быть в договоре о стратегическом партнерстве с КНДР", - рассказал Мусиенко РБК-Украина и добавил, что предыдущие договоры не предполагали участие в совместных боевых действиях.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко допускает, что такой пункт может быть в договоре.

"Возможно, они (северокорейские войска, - ред.) и появятся, чтобы получить некий боевой опыт, но в небольшом количестве. Несколько подразделений для очередной "мясорубки". Речь не об отправке сотен тысяч "спецназовцев", - отметил он.

В то же время он не спешит называть это настоящим военным альянсом. Ранее неоднократно на примере СССР, Китая и КНДР появлялись какие-то соглашения, которые ничем глобальным не заканчивались. И Россия какого-либо профита от них не получила.

Зачем новый договор обоим диктаторам

Перед визитом Путин опубликовал хвалебно статью о сотрудничестве с Северной Кореей. Высоко оценил преданность Кима наследию отца и деда и назвал Пхеньян "стойким единомышленником". А также подтвердил поддержку борьбы КНДР против Соединенных Штатов.

Обращение к пропагандистским нарративам создает условия для дальнейших просьб Путина о военной помощи, полагают аналитики Института изучения войны (ISW). Такие запросы могут варьироваться от поставок оружия до отправки северокорейских рабочих на оккупированные территории Украины.

Коваленко полагает, что цель Путина - не столько привлечь северокорейские войска к войне против Украины, сколько получить не только снаряды ракеты, но и технику.

"У России большие проблемы, у нее почти опустошены центры хранения техники. Если сохранится нынешняя интенсивность боевых действий, то скоро наступит момент, когда она уйдет в минус и не сможет компенсировать потери. Одна из стран, которая может передать военную технику, - это именно КНДР", - объяснил эксперт.

Что касается Кима, то для него это в первую очередь репутационный шаг. Вполне вероятно, что северокорейское ТВ будет рассказывать о том, что Путин приехал умолять о помощи, и "великий лидер" помог.

"А еще это возможность на каких-то условиях выбить что-то новое. Это живая валюта, драгоценные металлы, даже криптовалюта и много чего другого. А также расширить номенклатуру технологий, в которых заинтересована КНДР", - отметил Коваленко.

Фото: Ким Чен Ын может помочь России военной техникой в обмен на технологии и многое другое (kremlin.ru)

Александр Мусиенко не сомневается, что Пхеньян попросит технологии для авиации и межконтинентальных ракет, чтобы условно Северная Корея наконец получила ракету, способную достать до США. Вопрос в том, как отреагирует Китай: будет просто наблюдать или принимать меры. Потому что, как считается, традиционно КНДР входит в его сферу влияния.

"Мне кажется, Китай не сильно заинтересован в усилении сотрудничества РФ и КНДР. Потому что из-за этого США и Запад могут нарастить присутствие в регионе, в том числе направленное против Пекина. Так ли это, увидим по реальным действиям. Пока о китайской позиции мы не слышали, но допускаю, что на данном этапе они ограничатся молчаливым согласием", - добавил эксперт.

Возможные последствия для Украины и как должен отреагировать Запад

США уже реагируют на сближение России с КНДР. Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что поставки оружия помогают Москве вести войну против Украины. А госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы прекратить северокорейскую поддержку РФ. Британский министр обороны Грант Шаппс назвал визит Путина предупреждением и добавил, что "новая ось тирании работает над тем, чтобы подорвать наши свободы".

По мнению Мусиенко, пару лет назад был момент, когда Запад мог "соблазнить" Северную Корею экономическими преференциями. Но возможностью не воспользовались, и теперь сложно сказать, как можно оборвать поставки оружия.

"Я вижу два способа. Первый - это работать с Китаем, чтобы он влиял на Северную Корею и Россию. Второй - давать Украине больше средств для ведения контрбатарейной борьбы, чтобы нивелировать поставки снарядов на фронт. И плюс блокировать сотрудничество. Потому что на наших глазах появляется альянс в том числе против Запада", - отметил он.

Что касается возможной угрозы отправки северокорейских войск, то партнеры Украины должны реагировать более решительно.

"Не сомневаюсь, что большинство наших партнеров будут готовы в ответ разместить свои войска. Но это должно быть четко продекларировано", - сказал он.

В любом случае договор о стратегическом партнерстве России с КНДР является плохой новостью для Украины.

"Во-первых, Северная Корея продолжит поставлять оружие и в первую очередь, кончено, боеприпасы. Во-вторых, может начать поставки техники. Но там нет неисчерпаемых запасов. И еще такой момент. Если Россия может выгрести все и воевать до последнего, то Ким Чен Ын - параноик, который ждет нападения от Японии, Южной Кореи, США, и действительно в это верит. Поэтому поставки будут ограниченными", - добавил Александр Коваленко.

При подготовке материала использовались: заявления Владимира Путина и Ким Чен Ына, западных политиков, отчет Института изучения войны (ISW), комментарии военных экспертов Александра Коваленко и Александра Мусиенко.