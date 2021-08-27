RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Коли Путіна зможуть покарати за війну проти України: Офіс генпрокурора назвав умову

Автор: Сергій Пишкін

Президент Російської Федерації Володимир Путін може бути покараний за війну проти України лише тоді, коли втратить свої повноваження. Інтерпол тим часом також відмовляється оголошувати у розшук чиновників країни-агресора, які причетні до бойових дій на Донбасі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника так званого "департаменту війни" ОГП Юрія Рудя.

"Відповідно до міжнародного права, є певний імунітет перших осіб держави. До них належать президент, прем’єр-міністр, міністр закордонних справ. Україна є цивілізованою країною і поважає міжнародне право", - відзначив Рудь.

Зрештою, Офіс генерального прокурора продовжує поступово збирати докази щодо розв’язання війни проти України, аби усі причетні до цього в майбутньому постали перед судом через свої злодіяння.

За словами Рудя, наразі Інтерпол відмовляється оголошувати в розшук причетних до війни проти України російських чиновників, однак він зауважив, що їх можуть затримати під час виїзду до третіх країн, аби передати під слідство Міжнародного кримінального суду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінАгресія РФУкраїнаРосійська Федерація