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У Путіна розповіли, хто має допомогти білоруським мігрантам

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Росія, Вівторок 09 листопада 2021 14:42
У Путіна розповіли, хто має допомогти білоруським мігрантам Фото: у Росії заявили, що Євросоюз має допомогти мігрантам з Білорусі (РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров запропонував Європейському Союзу допомагати Білорусі в ситуації з мігрантами. Він порівняв її із ситуацією з біженцями з Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RT.

Лавров зазначив, що Євросоюз для допомоги білоруським мігрантам може виділити кошти, щоби вони залишилися у своїй країні.

"Чому не можна допомагати так само білорусам, які мають певні потреби в тому, щоб біженці, яких Польща та Литва ніяк не хочуть пускати на свою територію, якось жили в нормальних умовах?" - Заявив він.

Російський міністр додав, що необхідно уникати подвійних підходів і ставитись до позиції ЄС з єдиними стандартами, коли питання стосуються прийому біженців.

"Не можна застосовувати різні підходи та різні стандарти, скажімо, до Італії та Польщі, коли в Брюсселі розглядається, як Варшава і Рим поводяться стосовно потоків мігрантів, що прямують до цих країн", - сказав Лавров.

Нагадаємо, групу з 500 мігрантів насильно перевезено білоруськими військовими до кордону з Литвою.

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