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У Путіна не проти участі США в переговорах щодо Донбасу. Нібито впливають на рішення Києва

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Москва, П'ятниця 17 вересня 2021 12:38
У Путіна не проти участі США в переговорах щодо Донбасу. Нібито впливають на рішення Києва Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Російська Федерація не проти можливої участі США в переговорах щодо Донбасу для врегулювання конфлікту. Оскільки Вашингтон нібито впливає на рішення українського керівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Наскільки ми розуміємо, США мають вплив, істотний вплив на те, що відбувається в Києві. І США мають істотний вплив на прийняті рішення. Я маю на увазі рішення українського керівництва. З цієї точки зору, звичайно, ми розуміємо, що американці могли б мати такий вплив. Разом з тим ми констатуємо, що досі такого впливу надано не було", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що США готові брати участь у переговорах щодо Донбасу як у нормандському форматі, так і паралельному з ним.

До цього у президента Росії Володимира Путіна говорили, що не проти приєднання США до нормандського формату, але якщо Вашингтон не буде при цьому заохочувати військове вирішення конфлікту.

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