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Держдеп: США готові брати участь у нормандському форматі і не тільки

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Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 22:46
Держдеп: США готові брати участь у нормандському форматі і не тільки Фото: Вікторія Нуланд, заступник держсекретаря США (flickr.com/usembassykyiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США готові брати участь у переговорах щодо Донбасу як у нормандському форматі, так і паралельному з ним. Остання зустріч радників президентів України і РФ пройшла в позитивному ключі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника держсекретаря США з політичних справ Вікторію Нуланд.

"Щодо переговорного формату (щодо Донбасу - ред.), Ви знаєте, що в адміністрації (експрезидента США Барака - ред.) Обами я та інші брали участь у форматі, паралельному з нормандським", - зазначила вона в ході конференції YES Brainstorming в Києві.

Нуланд нагадала, що Німеччина і Франція входили в нормандський формат разом з Україною і Росією. "Потім ми на підтримку цілей і прагнень говорили з Москвою і Києвом, щоб спробувати підтримати, закрити прогалини і додати нашу частку креативності. Ці зусилля не значно просунулися", - уточнила дипломат.

За її словами, США заявили представникам України, Росії, Німеччини та Франції про готовність повторно брати участь у переговорному процесі щодо Донбасу в будь-якому вигляді. "То лі в нормандському форматі або знову в паралельній підтримці, якщо наша сторона побачить спосіб, яким ми можемо допомогти", - додала Нуланд.

Представник Держдепартаменту зазначила, що, за її даними, нещодавно відбулася зустріч радників президентів України і РФ Андрія Єрмака та Дмитра Козака, також радників лідерів Франції та Німеччини.

"Вона була принаймні більш позитивною в тоні. Якщо цей процес оживе і придбає якесь життя - ми готові допомогти", - зауважила Нуланд.

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Сполучені Штати Америки Україна Донбас Нормандський формат
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Держдеп: США готові брати участь у нормандському форматі і не тільки
Держдеп: США готові брати участь у нормандському форматі і не тільки
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