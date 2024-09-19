Путина продвигают в мире через YouTube, ограничивая доступ россиян к платформе, - Bloomberg

Администрация Путина возобновила размещение видеороликов на канале в последние две недели впервые за полгода.

"Мы используем все ресурсы для распространения информации о работе президента", - сообщил агентству ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Высокопоставленный проправительственный законодатель заявил в июле, что скорость загрузки YouTube на компьютерах снизится на 70%, что фактически заблокирует доступ к одной из самых популярных платформ, используемых критиками Путина для осуждения его войны против Украины и подавления гражданских свобод.

Другие платформы социальных сетей, включая Facebook, X и Instagram, уже были заблокированы российскими властями с начала войны в феврале 2022 года.

Видеоролики, опубликованные Кремлем в этом месяце, включают трансляцию выступления Путина на инвестиционном форуме и его встречу с советниками по национальной безопасности стран группы БРИКС. Четырехминутный клип о встрече президента с офицером, раненым в боях в Украине, привлек самую большую аудиторию в 185 тысяч человек.