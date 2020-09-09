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У Путіна підтвердили участь Козака в нормандській зустрічі

Москва, Середа 09 вересня 2020 13:17
У Путіна підтвердили участь Козака в нормандській зустрічі
Фото: Дмитро Козак (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак візьме участь у зустрічі в нормандському форматі в Берліні (Німеччина). Зустріч політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції відбудеться 11 вересня.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Козак в п'ятницю буде в Берліні, він буде брати участь у зустрічі помічників", - заявив Пєсков.

За його словами, порядок денний зустрічі не змінився, його багаторазово закріплено та завізовано "нормандською четвіркою".

"Саме на цьому Козак до зустрічі і наполягав з тим, щоб потім вже під час зустрічі не розмивати раніше досягнуті домовленості і не розмивалися субстанції для обговорення", - додав Пєсков.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський підтвердив підготовку зустрічі радників "нормандської четвірки" і заявив, що вона запланована на 11 вересня. Він також розраховує, що за її підсумками будуть зрозумілі терміни нового саміту лідерів чотирьох країн. Очікується, що на зустрічі в Берліні будуть обговорювати зрив перемир'я на Донбасі.

Відзначимо, сьогодні на термінове засідання через загострення на Донбасі зібралася Тристороння контактна група. Учасники відеоконференції обговорюють, в тому числі, погрози проросійських бойовиків відкрити вогонь по українських позиціях в районі населеного пункту Шуми.

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